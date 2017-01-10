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Новости
Экспертная аналитика
10 Января, 2017 11:20
2016-й стал годом, когда цены на нефть были самыми низкими, считает аналитик по нефтяному рынку независимой исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects, специализирующейся на глобальных энергетических рынках и имеющей офисы в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, Ридой Рашид (Rhidoy Rashid).
28 Декабря, 2016 23:19
Кирилл Родионов – аналитик по ТЭК IndexBox Marketing: "Почему у «Газпрома» падает добыча? Монополия вынуждена адаптировать предложение под падающий спрос на российском и европейском рынках."
26 Декабря, 2016 13:22
Еженедельный обзор российского рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 17-23 декабря 2016 года. В прошедший период цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке вновь в основном подрастали. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ снизилась в корреляции с мировым рынком до 52,74$. Дифференциалы на сорт URALS оставались на уровне -1,3$ в связи со слабым спросом в период рождественских и новогодних праздников, рынок малоактивен.
26 Декабря, 2016 12:28
Еженедельный обзор мирового рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 17-23 декабря 2016 г. В прошедший период цены на нефть слегка понизились, цены на сорт WTI немного подросли в связи с ростом потребления из-за снижения запасов нефтепродуктов. Курс доллара США активно укрепляется, но это не оказывает негативного влияния на цены нефти, что свидетельствует о высоком спросе и напряженных поставках.
26 Декабря, 2016 11:54
Виктор Костюков, ведущий аналитик компании «Алгоритм Топливный Интегратор» представляет свой еженедельный обзор российского топливного рынка за 19-23 декабря 2016 г. Неделя отметилась резкой активизацией торгов, особенно в сегменте автомобильного бензина, хотя следует заметить, что предновогодние дни всегда сопровождались ажиотажными настроениями участников биржи. В эти дни интересы продавцов и покупателей совпадают - производителям нужно обеспечить заводы реестром отгрузок на длительную, почти полумесячную паузу, а покупатели стремятся забить нефтебазы под самую крышку, создавая резерв, интерес к которому подогревается к тому же ожиданиями роста цен из-за ежегодного ужесточения налоговых отчислений на нефтянку.
21 Декабря, 2016 14:08
Еженедельный обзор российского рынка нефти и нефтепродуктов от аналитиков «Открытие Брокер» за 10-16 декабря 2016 года. В прошедший период цены на нефтепродукты на внутреннем российском рынке в основном подрастали. Стоимость нефти сорта URALS на СПбМТСБ выросла в корреляции с мировым рынком до 52,85$. Дифференциалы на сорт URALS снизились до -1,3$ в связи со слабым спросом в период рождественских и новогодних праздников, несмотря на то, что маржа нефтепереработки в северо-западной Европе остается высокой.
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НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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