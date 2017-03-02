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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ. В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ - №5'17
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17-я международная выставка «Нефтегаз-2017»
Статья
17-я международная выставка «Нефтегаз-2017»
Теги:
Нефтегаз-2017
Новости
Экспертная аналитика
02 Марта, 2017 12:20
1 марта 2017 г. заключено соглашение о поставке электроэнергии между «Водной и электрической компанией Абу-Даби» (Abu Dhabi Water and Electricity Company - «ADWEC»)
01 Марта, 2017 14:57
В Аналитическом центре при Правительстве РФ 28 февраля состоялся круглый стол на тему «Проект программы формирования общего рынка газа ЕАЭС: вопросы ценообразования на газ».
28 Февраля, 2017 16:05
БАКУ /Trend/ - Динамика мировых цен на нефть продолжает оставаться неуверенной, сказал Trend во вторник глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Слот Хансен.
27 Февраля, 2017 20:04
В силу повышения таможенных пошлин на мазут экспорт нефтепродуктов в прошлом году снизился на 9%.
27 Февраля, 2017 19:54
Короткая предпраздничная неделя отметилась восстановлением негаданно провалившихся накануне бензиновых индексов. Почему рушились, однозначного ответа нет. По мнению участников торгов разбаланс в размеренную торговлю внесла Роснефть, отсутствующая по техническим причинам на торгах 14 февраля.
27 Февраля, 2017 08:11
Союз нефтегазопромышленников России и форум «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН провели совместный семинар «Нефтяной сектор России – особенности развития и перспективы».
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НГВ-Технологии
Новое оборудование для снижения выбросов ГПА - №33'16
В последние годы экологическое законодательство России претерпевает серьезные изменения. Страна переходит на принцип «наилучших доступных технологий», для предприятий вводятся комплексные экологические разрешения. Ужесточение норм касается и выбросов таких веществ, как окислы азота (NOx) и оксид углерода (CO). Они принадлежат к числу основных, наиболее проблемных загрязнителей атмосферного воздуха. Новая технология, разработанная российской компанией, позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу отечественных газоперекачивающих агрегатов до европейских стандартов.
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МГРП - №32'16
В последнее время одним из наиболее эффективных методов для интенсификации добычи нефти является многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП), причем в нынешнее время он применяется как для вновь пробуренных скважин, так и при проведении ЗБС. Конструкция скважин для реализации данного метода, как правило, предусматривает спуск эксплуатационной колонны в кровлю продуктивного пласта и последующее закрепление продуктивного пласта спуском хвостовика...
Математическое моделирование скважин - №31'16
В последние десятилетия одной из актуальных задач в нефтегазовой промышленности является проблема межпластовых перетоков (МПП) и межколонных давлений (МКД), которые возникают в зацементированном кольцевом пространстве скважин. При креплении обсадных колонн скважин на месторождении им. Ю. Корчагина предпринимался ряд мероприятий, направленных на повышение качества цементирования. Несмотря на заметный успех в строительстве скважин, на части скважин месторождения продолжает регистрироваться МКД за ЭК. Проведенное математическое моделирование скважин и процесса цементирования на месторождении им. Ю. Корчагина позволило выдать рекомендации по улучшению качества крепления скважин.
Технологии использования капсулированных продуктов - №30'16
На фоне сокращения затрат для многих заказчиков содержание дозирующих станций стало затратным мероприятием, поэтому возрос интерес к альтернативным технологиям борьбы с отложениями — капсулированным продуктам, погружным дозирующим устройствам, подающим концентрат реагента в скважину, технологии Squeeze и пр. Все эти решения являются продуктами-заменителями классических жидких продуктов, но одним из наиболее эффективных и простых способов, позволяющих исключить затраты на блоки дозирования реагентов и услуг сервиса по их закачке, является использование капсулированных продуктов.
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