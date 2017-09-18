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Адаптация к новым реалиям

Чем дальше, тем больше разговоров о том, как снижение нефтяных котировок влияет на производство нефти в США – прежде всего, на сланцевые компании. Этот интерес связан с двумя обстоятельствами. Во-первых, доля США в мировой добыче резко выросла. Впервые с 1972 года Соединенные Штаты стали крупнейшим производителем нефти в мире. Они вышли на уровень России и Саудовской Аравии по объемам добычи. По сути, США стали стабилизирующим производителем (swing producer) на рынке нефти, получив возможность быстрее других стран реагировать на изменение цены наращиванием либо снижением объемов производства.

Во-вторых, сланцевая отрасль в определенном смысле выступает трендсеттером для других производителей, включая вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Причем это касается не только и не столько технологических инноваций, сколько управленческих решений, которые позволяют сократить издержки и повысить эффективность в условиях более низких цен на нефть.

ПЕТР КАЗНАЧЕЕВ, директор Центра сырьевой экономики РАНХиГС

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