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Адаптация

Еще несколько лет назад нефтяному рынку пророчили безоблачное существование, рассуждая о скором достижении пиковой добычи на базе модифицированных кривых Хабберта. Компании заявляли о готовности реализовывать мегапроекты по разработке как традиционных, так и нетрадиционных запасов углеводородного сырья. Однако произошедший в середине 2014 года обвал нефтяных котировок существенно скорректировал взгляды экспертов на рынок.

Сегодня можно констатировать, что отдельные негативные прогнозы сменились на ожидания более сбалансированного характера. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что баррель нефти будет торговаться в диапазоне $40–60 за баррель и этот коридор едва ли поменяется в течение ближайшего десятилетия.

Такое состояние рынка получило на Западе название «новой нормальности» и заставило крупнейшие нефтегазовые корпорации искать адаптационные механизмы посредством урезания расходов на разведку, сокращения части сотрудников, переноса реализации запланированных проектов, а также корректировки инвестиционных планов и поиска эффективных решений по текущему портфелю активов.

ГРИГОРИЙ АРУТЮНЯН, партнер EY, руководитель группы по оказанию услуг компаниям нефтегазовой отрасли в СНГ, ДЕНИС БОРИСОВ, директор Московского нефтегазового центра EY, ОЛЬГА БЕЛОГЛАЗОВА, менеджер Московского нефтегазового центра EY