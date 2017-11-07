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Акциз, как удавка

8 ноября Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поступивший из правительства закон, содержащий очередную порцию изменений в Налоговый кодекс России. Наряду с другими нововведениями, документ предлагает расширить круг продуктов нефтепереработки, относимых к средним дистиллятам, как известно, облагаемых акцизом. По оценке Минфина РФ, такая мера позволит собрать в федеральную казну в 2018 году порядка 16,5 млрд рублей (но на этот счет есть большие сомнения).

Понятно, что оборотной стороной предполагаемых дополнительных бюджетных доходов станет усиление фискального пресса. К тому же, как выясняется при внимательном изучении документа, расширение налоговых обязательств затронет преимущественно независимых производителей. В то же время крупные заводы, входящие в состав ВИНК, нововведение практически не затронет, о чем заблаговременно позаботились авторы законопроекта, включившие в него специальные защитные оговорки.

Возможно, в бюджет и удастся собрать дополнительные миллиарды. Но более вероятным итогом видится сворачивание производственной деятельности в первую очередь небольших НПЗ, перерабатывающих сырье независимых нефтедобывающих компаний и поставляющих относительно дешевое топливо особому кругу потребителей, которым объективно не нужен дизель высокого экологического класса. Пострадают и крупные НПЗ, не успевшие завершить модернизацию своего производства. Исходя из того, что от предлагаемого нововведения будет больше вреда, чем пользы, целесообразно внести в законопроект уточняющие коррективы. Время и возможности для этого еще есть.

ВЛАДИМИР СОЛОВКИН, эксперт Ассоциации «АссоНефть»