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Алгебра и гармония нефтяного рынка

Договоренность ОПЕК и независимых производителей о снижении добычи, достигнутая в конце 2016 года, дала хорошие результаты — цены на нефть в среднем выросли более чем на $10/барр. Что касается краткосрочной и среднесрочной рыночной ситуации, то она будет определяться тремя важнейшими факторами: динамикой добычи на сланцевых месторождениях США, политикой новой вашингтонской администрации и соблюдением дисциплины внутри ОПЕК.

Расчеты показывают, что эффективность буровых установок, работающих на сланцевых месторождениях США, к 2024 году может повыситься в три раза. Это не столь много, если учесть, что за предыдущий период она уже выросла в 15 раз.

Анонсированная политика нового президента США Дональда Трампа способна привести не только к увеличению добычи нефти в стране, но и к снижению спроса на нее на мировом рынке в силу торможения развития глобальной экономики. Но вероятность и полнота выполнения предвыборных обещаний Трампа до конца не ясны.

Наконец, снижению нефтяных цен может способствовать безответственная политика ряда членов ОПЕК, не присоединившихся к соглашению, так называемых «безбилетников». Если они продолжат наращивать добычу, то это станет важным сигналом к тому, чтобы отказаться от дальнейшей пролонгации соглашения ОПЕК и независимых производителей.

АЛЕКСАНДР МАЛАНИЧЕВ, приглашенный профессор РЭШ

250 р.