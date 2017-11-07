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Alter eco России

Новости о достижениях «зеленой энергетики» не сходят со страниц газет и журналов, редкий отраслевой форум обходится без круглого стола на тему возобновляемых источников энергии (ВИЭ), интернет пестрит новостями о беспрецедентно дешевой и чистой энергии. Однако в этом потоке информации лишь иногда встречаются упоминания о Российской Федерации. Даже Китай с его почти 75 %-й долей угля в энергобалансе страны нередко приводится в обзорах ведущих мировых аналитических агентств в качестве образца для подражания в связи с громкими заявлениями о намерениях резко увеличить долю возобновляемой энергии. России же внимания уделяется много меньше. Возникает вопрос: насколько справедливо формируемое информационным полем впечатление, что наша страна находится как бы на обочине новых мировых веяний в энергетической сфере?

АНАСТАСИЯ ОКОРОЧКОВА, эксперт в области устойчивого развития, НИКИТА КОРНЮХИН, эксперт в области нефтяной и газовой промышленности