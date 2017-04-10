Статья

Американская ошибка за чужой счет

Одной из основных интриг газового рынка сегодня является вопрос о том, смогут ли США в относительно короткие сроки обеспечить масштабные поставки своего СПГ в Азию и Европу. Казалось бы, уже подписанные контракты на поставку по 100 млрд м 3 газа в год дают исчерпывающий ответ. Однако анализ подписанных контрактов свидетельствует об их высоких рисках, причем для покупателей, а не для производителей американского СПГ. Большинство контрактов заключено на основе толлинговой схемы, которая обязывает покупателей платить за сжижение газа вне зависимости от того, ведут они его отбор или нет. Это позволяет покрывать издержки СПГ-заводов при любой конъюнктуре мирового газового рынка. Выходит, США удалось переложить все риски, связанные с развитием собственной СПГ-индустрии, на чужие плечи.

МАРИЯ НЕЧАЕВА, ООО «Газпром экспорт»

150 р.