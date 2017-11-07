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Американский СПГ поможет… «Газпрому»

Мнения о роли американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе разнятся очень сильно. Многие (в частности, руководство «Газпрома») утверждают, что он «не доплывет» до Европы, уйдя на более привлекательные рынки Азии. Да даже если бы он и захотел освоить европейский рынок, шансов оказаться конкурентоспособным с газом таких традиционных поставщиков, как Россия, у американского СПГ нет, утверждают сторонники такой точки зрения. Прямо противоположные взгляды популярны в некоторых европейских столицах (особенно в некоторых странах Прибалтики). Там полагают, что поставки СПГ из Соединенных Штатов позволят, наконец, реально покончить с зависимостью от российского газа.

ВЛАДИМИР ДРЕБЕНЦОВ, главный экономист по России и СНГ компании ВР

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