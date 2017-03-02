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Арктическая добыча: проекты и риски

Арктическая зона России на протяжении уже ряда десятилетий является одним из крупнейших в мире регионов добычи углеводородного сырья, преимущественно газа. Однако основная доля производства УВС приходится на сухопутные месторождения.

В последние годы в стране был реализован целый ряд проектов, направленных на дальнейшее увеличение добычи в этом регионе. Введено в эксплуатацию несколько месторождений, предприняты важные шаги по развитию логистической инфраструктуры. Вместе с тем объемы ГРР на морских лицензионных участках в Арктике явно недостаточны. Их динамика — самая низкая за последние десятилетия. Согласно мировому опыту, от открытия шельфовых месторождений в северных акваториях до начала их промышленной эксплуатации в среднем проходит более двух десятилетий. Это позволяет предположить, что морские арктические проекты до 2035 года не внесут существенного вклада в баланс российской нефтедобычи.

Освоение арктических ресурсов связано с высокими техногенными рисками. Последствия аварий на морских платформах в Северном Ледовитом океане могут значительно превзойти даже тот колоссальный ущерб, который был нанесен экосистеме Мексиканского залива при катастрофе на платформе Deepwater Horizon компании ВР. Поэтому надо воспользоваться задержкой в реализации отечественных нефтегазовых проектов на шельфе Арктики для того, чтобы разработать комплексную систему мониторинга и минимизации экологических рисков.

ВАСИЛИЙ БОГОЯВЛЕНСКИЙ, ИГОРЬ БОГОЯВЛЕНСКИЙ, Институт проблем нефти и газа РАН

150 р.