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Азиатское расширение в России

Россия стремится развивать восточный вектор энергетической политики. На практике же не столько Россия продвинулась на Восток, сколько Восток пришел в Россию. Истоки участия азиатских компаний в добыче нефти и газа в России уходят в середину 1990-х, когда в сахалинские проекты вошли несколько японских компаний. Сейчас же в российских проектах upstream в разной степени вовлеченности — от фактической деятельности до меморандума о намерениях или обсуждения возможного сотрудничества — участвуют около 20 компаний из пяти азиатских стран: Японии, Китая, Индии, Вьетнама и Индонезии.

Наиболее активно сотрудничество развивается с китайскими и индийскими компаниями. Проводником азиатских компаний в отечественный нефтегазовый комплекс часто служит «Роснефть». В 2016 году, в результате интенсивной энергетической дипломатии в ходе конвенций и встреч на высшем уровне, произошло взрывное расширение контрактов и контактов, венцом которых стала продажа половины Ванкорского месторождения, 10% СИБУРа и последнего 9,9%-го пакета «Ямал СПГ».

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.