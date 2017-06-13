Статья

Азия в поисках хаба

Реализация большого числа новых проектов по сжижению газа в различных странах (в том числе и в России) неизбежно приведет к изменениям в системе мировой торговли этим энергоресурсом. Еще относительно недавно спрос превышал предложение, и поэтому покупатели были заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов, гарантирующих поставки СПГ в нужных объемах. Теперь же намечающийся профицит приведет к тому, что «заказывать музыку» будут именно импортеры.

Следствием такой ситуации станет изменение формул цен на СПГ. Особенно болезненно этот процесс будет происходить в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Если сейчас цены долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа в АТР привязаны к нефти, то в перспективе импортеры будут стремиться на биржи и хабы.

В этой связи возникает вопрос, кто возьмет на себя роль регионального хаба. Пока претендентов три: Япония, Сингапур и Китай. Во всех этих странах в последние годы реализуются эксперименты по биржевой торговле СПГ. Их первые результаты свидетельствуют о том, что победителем в борьбе за право стать «родиной азиатского СПГ-хаба» станет КНР.

ДЖИНСОК СУН, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

150 р.