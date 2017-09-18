Статья
Балансировщик устал
По мере роста доли независимых производителей газа (НПГ) в российской добыче и особенно в поставках на внутренний рынок, становится все более острой проблема балансировки предложения газа. Исторически эту важнейшую функцию осуществляло ПАО «Газпром», подстраивая свою добычу к сезонным флуктуациям спроса. НПГ практически не участвовали в балансировке добычи.
Однако, по мере возникновения масштабных структурных проблем со спросом на газ на внешних и внутреннем рынках, «Газпром» пытается найти способы разделить бремя балансировки предложения с независимыми.
Однако, по мере возникновения масштабных структурных проблем со спросом на газ на внешних и внутреннем рынках, «Газпром» пытается найти способы разделить бремя балансировки предложения с независимыми.
150 р.