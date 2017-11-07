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Без фантазии будем сидеть в болоте

Постоянные изменения на глобальном нефтегазовом рынке, неустойчивая динамика цен на углеводородное сырье не отменяют необходимости долгосрочного планирования развития топливно- энергетического комплекса (ТЭК). Но из каких предпосылок должно исходить такое планирование?

Надо ли ставить перед собой только реальные задачи, достижение которых возможно в обозримой перспективе? Или следует заглядывать в послезавтрашний день, ориентироваться на прорывные технологии и новые методы организации производства? На эти и другие темы в интервью «Нефтегазовой Вертикали» рассуждает генеральный директор Института энергетической стратегии, профессор Виталий Васильевич БУШУЕВ.

Виталий Бушуев

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