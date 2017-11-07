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Блюдо осени: нефтегазовый пирог

Осенью – уже традиционно – возрастает интерес к обсуждению налоговой тематики. В роли катализатора обычно выступает бюджетный процесс: правительство актив- но ищет новые способы пополнения федеральной казны и взоры, в первую очередь, обращаются к нефтегазовому сектору (куда же еще?).

В этом смысле нынешняя осень оказалась на редкость спокойной. Не родились новые версии налогового маневра, остались нетронутыми ставки налога на добычу полезных ископаемых…

Не так чтобы про нефтегазовый сектор забыли совсем. Но обошлось без серьезных претензий на новые куски пирога нефтегазовых доходов. С чего вдруг? Возможно, относительные покой и стабильность – некий бонус нефтяникам за то, что согласились придержать добычу и тем самым дали возможность государству заработать на росте цен на нефть. Ведь львиная доля доходов от удорожания нефти идет мимо нефтяников – прямиком в казну.