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«Богатырь» на службе у «Роснефти»

В конце прошлого года «Роснефть» закрыла сделку по приобретению у АФК «Система» башкирской нефтесервисной компании «Таргин». Благодаря этой покупке доля собственного сервиса в буровых работах «Роснефти» выросла до 60%, в секторе ремонта скважин — до 40%. Сделка выглядит тем более логичной, что основным клиентом «Таргина» традиционно является «Башнефть». А ее контрольный пакет в прошлом году был также выкуплен «Роснефтью». Это позволит компании дополнительно сэкономить на сервисных услугах.

Покупка может оказать серьезное влияние и на российский сервисный рынок в целом. Так, новая «дочка» будет обслуживать не только материнскую компанию — она уже заключила договор с «Татнефтью» на транспортные перевозки, потеснив татарстанских конкурентов. Смена собственника «Таргина» заинтересовала и зарубежных инвесторов. Китайская Sinopec, у которой есть в России совместные проекты с «Роснефтью», надеется создать с ней на базе «Таргина» нефтесервисную компанию. В том числе для оказания услуг сторонним клиентам.

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