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Борец за интересы экспортеров

Борец за интересы экспортеров

В далеком 1960 году полосы американских газет пестрели заголовками о президентских выборах, в центре внимания были светский блеск четы Кеннеди и тень над кампанией Никсона. Нередко упоминались Никита Хрущев и американская космическая программа. И сообщение о создании ОПЕК прошло почти незамеченным. Между тем именно «новорожденный» картель стал впоследствии одним из основных факторов, влияющих на развитие не только мировой нефтяной отрасли, но и глобальной экономики в целом.
ПАВЕЛ БОГОМОЛОВ, кандидат политических наук
150 р.
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