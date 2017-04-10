Rus Eng
Статья
BP возвращается к росту

BP возвращается к росту

ВР скорректировала политику дальнейшего развития. Похоже, остался позади длительный период строжайшей финансовой дисциплины, связанной с выполнением обязательств по компенсации последствий взрыва на платформе в Мексиканском заливе. Авария, стоившая ВР около $63 млрд, стала для компании серьезным уроком.
Цель новой стратегии в том, чтобы выстроить компанию, способную выжить в низкоценовой обстановке. Основные положения включают рост за счет потенциала существующей структуры с ориентацией на выгодные и низкостоимостные проекты.
Акцент будет сделан на газ. В 2017–2021 годах ожидается выход на добычу 16 новых проектов, 12 из которых связаны с газом. Ожидаемый рост добычи УВ в среднем составит 5% в год. Переход к низкоуглеродному будущему будет основным направлением в инновационном секторе.
ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»
Теги:
ростки позитива
250 р.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
НГВ-Технологии
Конференции НГВ
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика