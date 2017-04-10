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BP возвращается к росту

ВР скорректировала политику дальнейшего развития. Похоже, остался позади длительный период строжайшей финансовой дисциплины, связанной с выполнением обязательств по компенсации последствий взрыва на платформе в Мексиканском заливе. Авария, стоившая ВР около $63 млрд, стала для компании серьезным уроком.

Цель новой стратегии в том, чтобы выстроить компанию, способную выжить в низкоценовой обстановке. Основные положения включают рост за счет потенциала существующей структуры с ориентацией на выгодные и низкостоимостные проекты.

Акцент будет сделан на газ. В 2017–2021 годах ожидается выход на добычу 16 новых проектов, 12 из которых связаны с газом. Ожидаемый рост добычи УВ в среднем составит 5% в год. Переход к низкоуглеродному будущему будет основным направлением в инновационном секторе.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

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