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Чем бурить?

Падение цен на нефть и связанное с этим снижение инвестиций добывающих компаний существенно повлияли на состояние отечественного рынка буровых установок. Предполагается, что по итогам текущего года его объем в натуральном выражении сократится на 40% к рекордному уровню 2008-го — со 124 до 72 единиц. При этом в структуре производителей в последние годы произошли значительные изменения. ООО «ВЗБТ» и группа «Кунгур», которые ранее обеспечивали значительную долю продаж буровых установок, столкнулись с серьезными проблемами. Это укрепило лидерство на рынке ООО «Уралмаш НГО Холдинг».

Машиностроители заинтересованы в развитии нефтедобычи — тогда появляется дополнительный спрос на буровые установки. В ближайшие два года такие ожидания могут сбыться, но в дальнейшем ситуация, вероятно, осложнится. Ведь после 2018 года ожидается пауза со вводом в разработку новых крупных месторождений углеводородного сырья. Соответственно, и высоких темпов роста рынка буровых установок ожидать не приходится.

АННА ПЕЧЕНИНА, «Текарт»

150 р.