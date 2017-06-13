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Что оставим внукам?

Ухудшение структуры минерально- сырьевой базы отечественного НГК требует освоения новых нефтегазоносных провинций и ввода в разработку трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. А для этого необходимы новые технологии буровых работ и соответствующее оборудование.

Есть ли они сегодня в России? Об этом «Вертикаль» беседует с Геннадием ЧАЙКОВСКИМ, генеральным директором НПО «Буровая техника» — ВНИИБТ (входит в состав Корпоративного научно- проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть»). Как отмечает наш собеседник, отечественная отраслевая наука в последние годы переживает тяжелые времена. Процесс создания новых образцов оборудования значительно затормозился. Ученые вынуждены сосредоточиться на теоретических исследованиях и на «бумажной работе» по проектированию разработки месторождений.

Чтобы развивать отраслевую науку, необходимо повысить роль государства и задействовать потенциал государственных нефтегазовых компаний. «Роснефть» уже проявляет повышенный интерес к разработке новых технологий и технологических средств в сфере бурения.

Интервью с ГЕННАДИЕМ ЧАЙКОВСКИМ, генеральным директором НПО «Буровая техника» — ВНИИБТ