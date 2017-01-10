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Декабрьские прогнозы

В декабрьских прогнозах трех влиятельных аналитических агентств отражены новые реалии, которые ожидаются в связи с соглашением ОПЕК и других крупных экспортеров о снижении добычи нефти с января 2017 года. Прогнозы ОПЕК, МЭА и EIA, в отличие от множества независимых организаций, интересны тем, что представляют точку зрения трех полюсов современного энергетического мира — экспортеров, потребителей и США — на пути перестройки от импорта к экспорту нефти и газа.

По сводной оценке трех прогнозов, мировой спрос на нефть в новом году вырастет в среднем на 1,4%. Страны не-ОПЕК обеспечат около 60% глобальных потребностей в жидких углеводородах. Спрос на нефть ОПЕК составит 32,6–33,6 млн барр/сут., что превосходит договорную квоту в 32,5 млн барр/сут.

При выполнении обязательств картеля по сокращению добычи в первой половине 2017 года возникнет дефицит нефти, и тенденция заполнения нефтехранилищ впервые за длительный срок сменится на извлечение до 600 тыс. барр/сут. коммерческих запасов. Цена нефти Brent будет колебаться в диапазоне $50–55/барр.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.