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Долгая дорога на Восток

Восточная газовая программа реализуется без малого 10 лет, но ухудшение отношений России с Западом придало ей новый импульс. В ближайших планах «Газпрома» — создание Якутского центра газодобычи. Вслед за этим аналогичные центры должны появиться в Иркутской области и в перспективе в Красноярском крае.

Для переработки добываемого газа и выделения из него ценных компонентов на Дальнем Востоке возводится один из крупнейших в мире ГПЗ. Ключевое звено Восточной программы — строительство экспортного газопровода «Сила Сибири» протяженностью около 3 тыс. км.

Между тем «Газпром» до сих пор не начал добычу газа в Восточной Сибири. Разработка крупнейших здешних месторождений неоднократно откладывалась, во многом из-за неопределенности со спросом на газ со стороны главного потенциального потребителя в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китая. К тому же, по мнению независимых экспертов, экономический эффект от реализации Восточной программы может оказаться значительно ниже ожидаемого.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.