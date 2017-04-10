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Эффективная кислота

Эффективная кислота

Кислотные обработки являются одним из основных способов интенсификации дебита нефтяных и газовых скважин. При этом потенциал, заложенный в этом методе, еще не раскрыт полностью, кислотные составы постоянно совершенствуются и находят все более широкое и разнообразное применение. Основой повышения их эффективности и универсальности является переход к использованию комплексных кислотных составов с широким набором модифицирующих добавок. Это позволяет расширить как спектр таких составов, так и условия их применения, интенсифицировать дебит в сложных геологических условиях, где ранее применение кислотных составов считалось неэффективным.
С.А. ДЕМАХИН, А.И. ШИПИЛОВ, А.А. МОКРУШИН, А.П. МЕРКУЛОВ
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