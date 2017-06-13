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Его пример другим наука

Отраслевой пейзаж юга Западной Сибири в значительной мере формируют истощенные месторождения с падающей добычей. Но есть счастливые исключения. Одно из наиболее ярких — Уватский проект, который за полтора десятка лет своей истории так и не растратил энергии развития. Сегодня «РН-Уватнефтегаз» обеспечивает львиную долю добычи на юге Тюменской области. «Роснефть», получившая контроль над Уватом после приобретения ТНК-ВР, продолжила с успехом развивать проект. За два последних года здесь были введены в эксплуатацию четыре месторождения, что позволило компенсировать снижение добычи на ряде старых промыслов.

В ближайшие месяцы «РН-Уватнефтегаз» намерен запустить еще три месторождения и начать освоение нового лицензионного участка. При этом прошлогодний прирост запасов вдвое превысил объем добычи. Все это дает возможность предприятию, а вместе с ним и региону в целом, рассчитывать на дальнейший рост производства.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.