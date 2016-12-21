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Экспортные виражи российского газа

В октябре и ноябре «Газпром» обновил исторические рекорды по экспорту газа. Представители концерна утверждают, что нынешние достижения — не предел. Они с оптимизмом смотрят в будущее, ожидая, что через полтора десятилетия объем мирового потребления газа вырастет на треть, а его доля в глобальном энергобалансе будет стабильно расширяться. Предполагается, что основным драйвером спроса останется Китай, который интенсивно наращивает использование газа при производстве электроэнергии.

Обнадеживают перспективы энергопотребления и ряда других стран АТР. К 2035 году азиатский рынок по объемам потребления газа должен опередить Европу. В связи с этим «Газпром» связывает большие надежды с восточным вектором своего развития.

Но основная ставка по-прежнему на Европу. Несмотря на планы ЕС по снижению энергопотребления и развитию альтернативной энергетики, спрос на импортный газ будет расти — на 100 млрд м 3 к 2025 году и на 130 млрд м 3 к 2035-му.

Однако у «Газпрома» есть серьезные конкуренты. Прежде всего, это сланцевый газ США, который уже начал экспортироваться в виде СПГ. Пока, по мнению экспертов, он неконкурентоспособен на европейском рынке. Тем не менее европейские страны продолжают строительство новых регазификационных терминалов. Чтобы сохранить свои конкурентные позиции, «Газпрому» придется активнее работать на различных торговых площадках.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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