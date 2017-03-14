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Энергетические тренды

По новому энергетическому прогнозу ВР глобальный спрос на энергию до 2035 года, в сравнении с фактическими показателями 2015 года, будет ежегодно увеличиваться на 1,3% в год. Практически весь рост произойдет в странах с развивающейся экономикой, и более половины — за счет Китая и Индии. Ископаемые виды топлива останутся доминирующими источниками энергии, с большим отрывом от других энергоносителей.

Жидкое углеводородное топливо сохранит ведущее значение, но спрос на него будет расти вдвое медленнее, чем в предыдущие 20 лет. К 2030 году газ опередит уголь и станет вторым по важности энергоносителем после нефти. Возобновляемые энергоресурсы в мировом балансе энергопотребления займут следующее место после ископаемых видов топлива. Ближний Восток, Северная Америка и постсоветский регион сохранят свое первенство в добыче жидких УВ, но более высокий темп роста на Ближнем Востоке увеличит преимущество региона. Рост глобальной добычи газа будет на 2/3 определяться добычей из сланцев.

Россия останется самым крупным экспортером первичных энергоресурсов в мире, обеспечивая 4% глобального энергетического потребления в 2035 году.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.