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Энергетический прожект Азербайджана

Развитие альтернативной энергетики набирает обороты во многих странах мира. Несмотря на падение цен на углеводороды, темпы строительства солнечных и ветряных электростанций не только не падают, но и бьют очередные рекорды.

При этом каждая страна решает с помощью ВИЭ собственные задачи. Как правило, помимо заботы об экологии, это и вполне практичные цели. В частности, для европейских государств это один из способов снизить зависимость от импорта углеводородного сырья и тем самым обеспечить свою энергетическую безопасность. В США же ВИЭ превратились в выгодный бизнес — выработка альтернативной энергии уже обходится дешевле, чем традиционной.

По пути развитых государств двинулся и Азербайджан. В стране уже реализован и реализуется ряд проектов по строительству ветряных, солнечных и геотермальных станций. Благодаря этому к 2020 году республика планирует увеличить выработку электроэнергии из ВИЭ в 280 раз! Но при этом Баку пытается решить за счет «альтернативы» достаточно оригинальную задачу. А именно: высвободить с внутреннего рынка дополнительные объемы газа, которые будут отправлены на экспорт. Ибо без такой «страховки» выполнение обязательств перед Европой по Южному газовому коридору оказывается под большим вопросом.

Однако анализ показывает, что ВИЭ тут не помогут. Во-первых, даже при идеальном варианте развития событий сэкономленные объемы газа окажутся слишком незначительными для того, чтобы подстраховать экспорт. Во-вторых, на развитие альтернативной энергетики нет денег. Государственный бюджет, сильно потрепанный в результате падения нефтяных котировок, с этой задачей не справится. А добровольно-принудительное внедрение солнечных батарей за счет населения не сработает из-за абсолютной экономической бессмысленности данного процесса.

ВЛАДИМИР МИШИН, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.