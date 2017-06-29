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Энергетика в заложниках у экономики

Ценовые пертурбации на нефтяном рынке стали лейтмотивом развития отрасли в последние годы. Насколько эти процессы объясняются циклическими колебаниями, а насколько долгосрочными трендами? Имеем ли мы дело с «временными трудностями» на нефтяном рынке или же грядет коренное переформатирование всей глобальной энергетики?

Об этом «Вертикаль» беседует с директором Энергетического центра Московской школы управления «Сколково» Татьяной МИТРОВОЙ. Сегодня в мире наблюдаются новые интересные и неожиданные тенденции. Практически впервые в истории наметилось замедление темпов роста спроса на энергоресурсы.

Происходят значительные подвижки в его региональной структуре. Вместе с тем всё более конкурентоспособными становятся возобновляемые источники энергии и объекты малой энергетики. Похоже, наша страна не очень готова к таким переменам. Более того, отечественный ТЭК оказался заложником невнятной экономической политики. Отсутствие четких ориентиров экономического развития не позволяет расставить приоритеты в сфере энергетики, в частности, провести реформирование газового сектора. Но поскольку на новый «дождь из нефтедолларов» рассчитывать бесполезно, требуется срочно искать ответы на новые вызовы.

Интервью с ТАТЬЯНОЙ МИТРОВОЙ, директором Энергетического центра Московской школы управления «Сколково»

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