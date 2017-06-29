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Энергоэффективный баррель

В Москве прошла практическая конференция «Энергоэффективная добыча нефти — 2017», организованная «Нефтегазовой Вертикалью» совместно с Экспертным советом по механизированной добыче нефти. Состоялся большой разговор о том, насколько актуально сегодня для нефтяных компаний снижение энергозатрат в секторе downstream и готовы ли российские производители силового оборудования для перекачки жидкостей поставлять оборудование, которое бы помогало им повышать энергоэффективность на разрабатываемых месторождениях.

За последние несколько лет российские производители записали в свой актив немало инновационных разработок, используемых в производстве насосов и двигателей для нефтедобычи. Но результаты могли бы быть куда более впечатляющими. И производители оборудования, и его заказчики признают, что наибольшего результата как в строительстве оборудования, так и в энергоэффективности, можно добиться только при наличии обратной связи между машиностроителями и нефтяниками.

КОНСТАНТИН АНОХИН, журналист

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