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Энергостратегия Трампа: «Америка прежде всего»

Указ президента Трампа «О реализации энергетической стратегии шельфа “Америка прежде всего”» отменяет мораторий администрации президента Обамы на лицензирование большей части внешнего континентального шельфа США. Действующий президент считает, что за счет ввода в разработку ресурсов углеводородов на шельфе США выдвинутся в лидеры добычи и инновационных технологий в нефтегазовом секторе мировой экономики. Уверенность в этом могла возникнуть под влиянием приведенных консультантами внушительных оценок неоткрытых ресурсов нефти и газа на шельфе. Однако экономическая оценка этих ресурсов, в увязке с ценовыми сценариями, значительно отстает от технически извлекаемых объемов.

Сопоставление оценок технически извлекаемых ресурсов с экономически извлекаемыми показывает, что чем выше цена нефти, тем больше совпадают их значения. Но даже при цене нефти $100/барр экономически извлекаемые ресурсы нефти оказываются на 20% ниже технически извлекаемых.

Соответствующие ведомства уже приступили к первоочередным мероприятиям по выполнению плана президента. Первый лицензионный раунд на новые районы шельфа, в том числе в наиболее перспективном Чукотском море и море Бофорта, может состояться уже через два года. Но история деятельности нескольких компаний на шельфе Аляски, которая не увенчалась открытиями и привела к большим финансовым потерям, может охладить энтузиазм потенциальных инвесторов.

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.