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Европа идет на биржу

Одной из задач Третьего энергетического пакета Евросоюза стала смена режима торговли газом на внутренних рынках стран-членов ЕС. Это привело к значительным трансформациям: если раньше доминировали долгосрочные контракты, то теперь увеличились объемы реализации газа на хабах. Сегодня операции на хабах идут преимущественно через электронные торговые площадки (ЭТП), и совсем небольшая часть проходит через биржи. Но ситуация меняется: на отдельных хабах 30–40% газа уже реализуется с использованием биржевых механизмов. Огромным шагом вперед стало формирование первой региональной биржи PEGAS, в зону обслуживания которой вошли девять европейских хабов. Объемы торговли на площадке PEGAS в 2015 году увеличились более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Изменения сказываются на ценах. Конечно, главной причиной снижения цен на газ стал обвал нефтяных котировок, но и развитие биржевой торговли внесло свою лепту. Пока развитие европейской биржевой торговли газом не ущемляет интересы «Газпрома», чьи цены на границе с Германией ниже спотовых. Но дальнейшее расширение использования биржевых механизмов может привести к еще более значительному снижению цен на энергетическом рынке Европы и тем самым повлечь за собой обострение конкурентной борьбы.

ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА, Фонд «Институт энергетики и финансов»

150 р.