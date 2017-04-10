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Газ не спас

Газ не спас

Азербайджану не удается перейти из разряда экспортеров нефти с падающими объемами в число драйверов поставок газа, как предусматривают планы официального Баку. Производственные результаты нефтегазового комплекса Азербайджанской Республики с начала года показывают, что в местном НГК продолжается спад добычи и переработки, проявившийся в 2016 году. В то же время существенный рост характерен для сегмента хранения газа, который можно расценивать как подготовку к масштабному импорту «голубого топлива» в эту каспийскую страну. Ситуация осложняется тем, что крупнейшие представители отрасли зачастую ведут каждый свою игру. Так, с одной стороны, крупнейший недропользователь — АМОК — целенаправленно сокращает производство товарного газа, чтобы за счет его закачки увеличить нефтеотдачу. С другой стороны, ГНКАР — компания, регулирующая топливную политику Азербайджана, — использует нефтяные продукты, чтобы обеспечить как можно бóльшую товарную массу газа для экспорта.
Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»
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