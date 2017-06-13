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Газовый навигатор

Международное экономическое сотрудничество способно сыграть важную роль в смягчении напряженности между государствами. Одним из перспективных направлений такого партнерства могла бы стать интеграция европейских и евразийских газовых рынков. Решение задачи управления потоками газа в интегрированной газотранспортной системе потребует создания единой диспетчерской службы. Здесь можно будет опереться на накопленный «Газпромом» многолетний и чрезвычайно успешный опыт управления Единой системой газоснабжения СССР, а затем — России.

Диспетчерская служба способна существенно улучшить качество управления газовыми рынками, оптимизировать затраты на транспортировку газа и развитие инфраструктуры. Анализ накапливаемых диспетчерской службой данных по фактической загрузке и техническому состоянию газотранспортных мощностей поможет в принятии обоснованных решений об инвестициях в расширение и новое строительство объектов инфраструктуры. Придание диспетчерской службе дополнительных функций позволит полностью скоординировать процессы торговли газом и его транспортировки, существенно упрощая правила игры для поставщиков и потребителей и избавляя их от рутинных процедур.

ТЕОДОР ШТИЛЬКИНД, Российское энергетическое агентство

150 р.