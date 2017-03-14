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Гибкость рынка СПГ: необходимость и возможности

Мировые мощности по сжижению природного газа на конец 2016 года составляли 445 млрд м 3 . Фактический экспорт в 2015 году не достигал 340 млрд м 3 и остался примерно на том же уровне в прошлом году. Номинальная производительность заводов СПГ, превышающая спрос более чем на 100 млрд м 3 , создает иллюзию безопасности газоснабжения и потенциальной гибкости рынка СПГ. На самом деле это не так. Необходимость максимального использования производственных мощностей, вынуждаемая высокой капиталоемкостью проектов СПГ, автоматически означает, что глобальное расширение производства не увеличивает объемы свободного для маневрирования газа. Вынужденная недозагрузка мощностей заводов по сжижению газа, в сочетании с дефицитом свободных, незаконтрактованных объемов производимого СПГ, ограничивает пространство для гибкой системы спроса и поставок. Поступление на мировой рынок газа из США увеличит географическую диверсификацию поставок за счет отличающейся от обычной системы производитель–экспортер–покупатель, но не повлияет на гибкость мирового рынка СПГ в целом.

Выходом из ситуации могло бы стать расширение спотовых поставок СПГ, которые создают необходимую для быстроменяющейся конъюнктуры гибкость. Вопросам спроса, возможностей и ограничений создания гибкого рынка СПГ посвящено исследование Международного энергетического агентства «Global Gas Security Review 2016».

ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.