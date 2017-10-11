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Голодные годы геологоразведки

Обвал нефтяных котировок в 2014 году и сохранение низких цен в течение последних трех лет привели к падению активности в сфере геологоразведки. Санкционирование ряда новых проектов было отложено. К чему это может привести?

Согласно базовому сценарию Rystad Energy, текущий низкий уровень инвестиций в ГРР через 5–10 лет приведет к дефициту предложения углеводородного сырья, что спровоцирует рост цен на нефть. По оценкам компании, это позволит вновь повысить привлекательность геологоразведки и освоения новых месторождений и в итоге обеспечит рост производства в долгосрочном периоде. В условиях ухудшения структуры открываемых запасов и увеличения затрат на их поиск и оценку крайне важным является участие государства в стимулировании геологоразведочной активности. Это особенно актуально для России.

Если низкая цена на нефть сохранится, а необходимые стимулирующие меры не будут предприняты, то может реализоваться более пессимистичный сценарий. В результате уровень мировой добычи нефти и газа может начать снижаться уже после 2027 года. И даже сланцы, имеющие более короткий инвестиционный цикл, не смогут полностью компенсировать это падение.

ДАРЬЯ СУРОВА, Rystad Energy

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