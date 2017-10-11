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Голодные годы геологоразведки

Голодные годы геологоразведки

Обвал нефтяных котировок в 2014 году и сохранение низких цен в течение последних трех лет привели к падению активности в сфере геологоразведки. Санкционирование ряда новых проектов было отложено. К чему это может привести?
 Согласно базовому сценарию Rystad Energy, текущий низкий уровень инвестиций в ГРР через 5–10 лет приведет к  дефициту предложения углеводородного сырья, что  спровоцирует рост цен на  нефть. По оценкам компании, это позволит вновь повысить привлекательность геологоразведки и освоения новых месторождений и в итоге обеспечит рост производства в долгосрочном периоде. В условиях ухудшения структуры открываемых запасов и увеличения затрат на их поиск и оценку крайне важным является участие государства в стимулировании геологоразведочной активности. Это особенно актуально для России.
Если низкая цена на нефть сохранится, а необходимые стимулирующие меры не будут предприняты, то может реализоваться более пессимистичный сценарий. В результате уровень мировой добычи нефти и газа может начать снижаться уже после 2027 года. И даже сланцы, имеющие более короткий инвестиционный цикл, не смогут полностью компенсировать это падение.
ДАРЬЯ СУРОВА, Rystad Energy
150 р.
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