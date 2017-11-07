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«Гринфилды» Восточной Сибири в свете нового налогообложения

В умах людей уже достаточно давно закрепилось абсолютно справедливое убеждение, что основной нефтеносный регион в России – Западная Сибирь. Это бесспорный факт, достаточно проанализировать статистику добычи «черного золота» по регионам за последние полвека. Однако если серьезно углубится в скучные цифры, то станет ясно, что сейчас основной прирост добычи приходится на месторождения Европейской части России и на новые месторождения (так называемые нефтяные гринфилды) Восточной Сибири и Дальнего Востока. Если в 2008 году доля двух последних регионов в общей добыче по стране составляла всего 3 %, то в 2016-м она уже увеличилась до 13 %. И именно о гринфилдах, помимо старых месторождений Западной Сибири, идет речь в пилотном проекте закона о налоге на дополнительный доход (НДД), представленном как возможная новая форма налогообложения нефтяной отрасли. Однако эффективность этого нововведения для региона ставится под сомнение многими специалистами.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.