Rus Eng
Статья
«Гринфилды» Восточной Сибири в свете нового налогообложения

«Гринфилды» Восточной Сибири в свете нового налогообложения

В умах людей уже достаточно давно закрепилось абсолютно справедливое убеждение, что основной нефтеносный регион в России – Западная Сибирь. Это бесспорный факт, достаточно проанализировать статистику добычи «черного золота» по регионам за последние полвека. Однако если серьезно углубится в скучные цифры, то станет ясно, что сейчас основной прирост добычи приходится на месторождения Европейской части России и на новые месторождения (так называемые нефтяные гринфилды) Восточной Сибири и Дальнего Востока. Если в 2008 году доля двух последних регионов в общей добыче по стране составляла всего 3 %, то в 2016-м она уже увеличилась до 13 %. И именно о гринфилдах, помимо старых месторождений Западной Сибири, идет речь в пилотном проекте закона о налоге на дополнительный доход (НДД), представленном как возможная новая форма налогообложения нефтяной отрасли. Однако эффективность этого нововведения для региона ставится под сомнение многими специалистами.
СЕРГЕЙ ТИХОНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»
150 р.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
Конференции НГВ
НГВ-Технологии
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.