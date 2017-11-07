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И кнут, и пряник

Россия увеличивает глубину нефтепереработки. Моторного топлива на внутреннем рынке предлагается с избытком. Довольные автовладельцы выходят из красивых стеклянных павильонов АЗС с дымящимися стаканчиками кофе и покупками – сюда перекочевал ассортимент и продуктовых (кроме алкоголя), и хозяйственных магазинов. Идиллию немного портят постоянно растущие цифры на стелах у въезда на автозаправки, но это скорее вопрос к регуляторам с их постоянным очередным и внеочередным повышением акцизов (ближайшее – с 1 января 2018-го). Сам же внутренний рынок бензина радикально изменился за последние годы. И это – результат модернизации НПЗ.

МАКСИМ НАЗАРОВ, аналитик Thomson Reuters

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