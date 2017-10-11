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Игра по-крупному

Рост и даже простое поддержание уровней добычи нефти требуют постоянного обновления фонда скважин. Объемы проходки растут. Но все еще остается отрытым вопрос, как эффективнее организовать работу. Даже крупнейшие в России нефтяные компании придерживаются на этот счет различных точек зрения. Так, в ЛУКОЙЛе предпочли британскую модель развития, то есть поручают ведение буровых работ сторонним сервисным компаниям. В то же время «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» счита- ют, что бурить выгоднее собственными силами – это норвежская модель развития.

Опорой российского рынка буровых работ являются крупные игроки. Две трети проходки выполняется силами пяти крупнейших игроков. 20 % рынка – доля Eurasia Drilling Company. Еще порядка 40 % работ – совокупная доля работ, выполненных своими силами «Роснефтью» и «Сургутнефтегазом». Этим летом на отечественном рынке буровых работ возник новый фактор неопределенности: американский сервисный гигант Schlumberger заявил о намерениях приобрести контроль над Eurasia Drilling Company. В идеале приход столь крупного, богатого и прогрессивного игрока способен дать российскому буровому рынку позитивный импульс. Но в условиях санкций в первую очередь приходится думать о рисках. Показательно, что российские власти отнеслись к предполагаемой сделке без энтузиазма.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ, Начальник отдела ООО «Газпром проектирование»

150 р.