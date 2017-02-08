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Импортозамещение по маслу

На фоне экономического кризиса, ударившего по промышленному сектору и торговле, в России сократилось потребление масел. Однако отечественные производители смазочных материалов закончили 2016 год с рекордными валовыми и финансовыми показателями. Благодаря низкому курсу рубля им удалось значительно потеснить зарубежные бренды.

В то же время развитие автотранспорта ставит перед масляной отраслью новые задачи, связанные с повышением эффективности двигателей и экологической чистотой выхлопов. Поэтому ведущие российские ВИНК активно занимаются разработкой новых марок масел и расширяют линейку своей продукции.

Они также активно выходят в новые сегменты бизнеса. В частности, ЛУКОЙЛ стал одним из глобальных лидеров на рынке судовых масел. Кроме того, компания активно занимается разработкой смазочных материалов для железнодорожного транспорта.

В свою очередь, «Газпром нефть» собирается стать третьей компанией в мире, производящей базовые масла класса 3+. Намечается также выпуск ряда новых высокотехнологичных видов масел, в том числе для установок перекачки газа.

Несмотря на успехи импортозамещения, очень важным остается использование опыта ведущих зарубежных корпораций. Здесь тоже имеются определенные успехи. Так, компания Shell активно развивает свое инновационное производство масел в Торжке. Кроме того, Россия присоединилась к глобальной сети Total по диагностированию состояния оборудования на основе проб масла.

МАРИЯ КУТУЗОВА, журналист

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