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ИННОВАЦИИ. ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ

Ситуация в нефтегазовом комплексе постоянно меняется. Некогда фонтанировавшие месторождения с годами растрачивают свой потенциал, геологи находят, а нефтяники осваивают новые перспективные провинции. Обновляются национальные законодательства и налоговые системы, скачут мировые цены на углеводороды...

Идет постоянный спор человека и обстоятельств. Естественные условия для добычи углеводородного сырья неуклонно ухудшаются, однако новые технологии позволяют и в более сложных условиях добиваться отличных результатов. Но во все времена и при любых обстоятельствах на выручку приходит неизменный фактор — инновации.

Именно инновации движут нефтегазовую промышленность вперед, позволяют разрабатывать все более сложные коллекторы, снижать издержки, повышать безопасность производства. Те компании, которые хотя бы на короткий период перестают внедрять инновации, сразу же безнадежно отстают в конкурентной гонке.