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Инта — второй Вуктыл?

Инта — второй Вуктыл?

Город Инта основан как город угольщиков. Потенциально в самом ближайшем будущем город может стать развитым промышленным центром по добыче и переработке нефти и газа и перестать зависеть от единственного промышленного предприятия. На сегодняшний день у Инты есть все предпосылки для открытия объекта, равного Вуктылу — газовой столице региона. Успешная реализация инвестиционного проекта ООО «ТПГК» сыграет ключевую роль в развитии Инты и Республики Коми в целом и откроет новые перспективы для нефтегазового комплекса региона.
ВЛАДИМИР ДАНИЛОВ, ООО «ТПГК» СЕРГЕЙ ПТЕЦОВ, ООО «ПетроТрейс Глобал» ИГОРЬ МИЛИТЕНКО, «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
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