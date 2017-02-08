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Инта — второй Вуктыл?
Город Инта основан как город угольщиков. Потенциально в самом ближайшем будущем город может стать развитым промышленным центром по добыче и переработке нефти и газа и перестать зависеть от единственного промышленного предприятия. На сегодняшний день у Инты есть все предпосылки для открытия объекта, равного Вуктылу — газовой столице региона. Успешная реализация инвестиционного проекта ООО «ТПГК» сыграет ключевую роль в развитии Инты и Республики Коми в целом и откроет новые перспективы для нефтегазового комплекса региона.