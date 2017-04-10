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Интеллектуальное месторождение: новая модель оптимизации добычи

Во множестве отраслей новые технологии, в том числе мобильные устройства и облачная среда, помогают промышленным компаниям объединять производство и корпоративные системы, что позволяет увеличить производительность, повысить эффективность использования активов и усовершенствовать процесс принятия решений. Нефтегазовые компании также могут брать на вооружение данные технологии для разработки концепции интеллектуального месторождения, чтобы добиться аналогичных преимуществ.

Применение концепции интеллектуального месторождения предполагает использование решений для удаленного мониторинга, позволяющих получать от многочисленных интеллектуальных устройств данные в режиме реального времени и диагностическую информацию от скважин. Расширение доступа к данным дает возможность операторам оптимизировать добычу и снижать простои, сокращая при этом количество случаев незапланированного технического обслуживания и посещений скважин. В данной статье объясняется, каким образом современные решения для удаленного мониторинга помогают нефтегазовым компаниям создавать интеллектуальные место- рождения, и излагается общий взгляд на использование этих технологий для дальнейшего повышения эффективности деятельности производственных компаний.

ЭНДИ УЭЗЕРХЕД, Менеджер отдела глобального проектирования Rockwell Automation