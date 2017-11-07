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Интрига будущего года

С целью привлечения средств для реализации стратегии «Видение 2030» Саудовская Аравия объявила о намерении частично приватизировать национальную нефтяную компанию Saudi Aramco. Первичное публичное размещение 5 % акций намечено на конец 2018 года. Однако окончательные решения о времени, месте и форме листинга пока не приняты. Неопределенность добавляет реальная стоимость компании, так как заявленная правительством оценка $2 трлн вызывает сомнения в компетентных аналитических кругах.

За исключением подтверждения ранее объявленных сроков, представители Королевства никаких заявлений не делают. В отсутствие официальной информации вопросы, связанные с приватизацией крупнейшей в мире нефтяной компании, решаются на уровне предположений и неформальных сведений от якобы близких к теме источников. Молчание Эр-Рияда дает повод для предположения о разногласиях в правительстве и возможном сдвиге сроков IPO за пределы 2018 года. По самым свежим сведениям из уст наследного принца Мухаммада ибн Салмана в конце октября, работа по IPO идет в заданном темпе и готовится множество решений, о которых вскоре будет объявлено.

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