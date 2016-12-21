Статья

Иранский максимализм

После снятия со страны международных санкций в начале 2016 года Иран начал, быстро наращивая нефтедобычу, борьбу за возвращение своей доли на рынке. За первые два месяца экспорт иранской нефти увеличился на 900 тыс. барр и достиг 2,2 млн барр. В октябре страна вышла на досанкционные (4,1 млн барр) уровни добычи нефти и к 2020 году намерена увеличить ежесуточный объем нефтедобычи до 5,7 млн барр. Безусловно, резкое увеличение экспорта нефти было достигнуто не столько за счет роста объемов нефтедобычи в стране, сколько за счет использования накопленных ее запасов. Тем не менее фактор Ирана внес свою лепту в дальнейшее падение цен на нефть, и что будет дальше, когда рынок нефти наконец-то сбалансируется, покажет время.

Обладая огромными запасами газа, Иран ставит амбициозные цели — к 2020 году нарастить его добычу до 474,5 млрд м 3 . Что, впрочем, совершенно не реально. Даже если инвесторы понесут деньги, инвестиционный цикл занимает значительно больше четырех лет. Вероятно, Ирану придется отказаться от масштабных планов сетевых поставок своего газа в Европу и основным направлением развития газового экспорта сделать СПГ, который Исламская Республика сможет продавать большему числу государств.

Иран намерен создавать не только заводы по производству СПГ, но и пытается диверсифицировать свою экономику, вкладывая средства в другие ее сектора. В частности, развивая нефтепереработку и нефтехимию.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ, независимый эксперт, Казахстан

150 р.