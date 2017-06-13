Статья

К трудным горизонтам

Нефтяники, геологи и ученые едины во мнении: эпоха легкодоступных углеводородов безвозвратно прошла. Для поддержания добычи в ближайшие десятилетия надо выходить на новые горизонты — как в прямом, так и в переносном смысле. Не случайно практически ни одно крупное отраслевое мероприятие не обходит вниманием тему трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов. Этой теме был посвящен и круглый стол Национального нефтегазового форума, состоявшегося в Москве во второй половине апреля.

Российские ВИНК в последние годы все ближе подбираются к «трудной» нефти. Но проблем на этом пути хватает. Одна из главных, обострившаяся после введения западных санкций, — отсутствие экономически эффективных технологий разработки таких запасов.

Другая сложность — несовершенство налогового режима. Обнадеживает, что к решению этих проблем все активнее подключается государство. До конца года Минэнерго намерено разработать законопроект, позволяющий создавать полигоны для обкатки технологий освоения ТРИЗ.

Ожидается, что в случае реализации всех планов российские компании к 2025 году смогут добывать из баженовской свиты до 10 млн тонн нефти в год.

ВИКТОР ПРУСАКОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.