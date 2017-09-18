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Как не проспать газогидратную революцию?

Можно сказать, что в последние годы глобальный ТЭК развивается под знаменем альтернативных источников энергии. Причем речь идет не только о пресловутой возобновляемой энергетике, на поддержку которой на Западе потрачено немало средств и политических усилий. Все более важную роль начинают играть и нетрадиционные углеводородные ресурсы, разработка которых еще недавно казалась де- лом безнадежным. Наиболее яркий пример – сланцевая революция в США, ставшая одной из основных причин обвала нефтяных котировок в 2014 году.

Такие тенденции заставляют внимательно приглядываться к любым новым потенциальным источникам УВС. И первое место среди них занимают газогидраты. По мнению экспертов, их ресурсы в десятки раз превышают запасы традиционного газа. В случае их введения в промышленную эксплуатацию мировая энергетика могла бы измениться до неузнаваемости.

Но когда это произойдет? Уже буквально завтра или за горизонтом долгосрочного планирования? Пока что все свидетельствует в пользу второго варианта. Несмотря на отдельные успешные эксперименты по извлечению метана из газогидратов, надежные и эффективные технологии этого процесса пока не созданы. Да и себестоимость разработки гидратов чрезвычайно высока. Тем не менее Россия должна держать руку на пульсе и быть готовой к любым сюрпризам, связанным с выходом на рынок нового вида энергоресурсов.

ВАЛЕРИЙ АНДРИАНОВ, «Нефтегазовая Вертикаль»

250 р.