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Как снизить налоговые риски?

В чем заключается современная налоговая функция в нефтегазовых компаниях? Каковы ее цели, особенности и параметры будущего развития? Такие вопросы возникают все чаще и чаще на фоне быстро меняющегося налогового законодательства.

Налоговым директорам приходится решать все более сложные задачи. Чем перспективнее становится налоговая функция как направление, тем динамичнее выстраиваются ее связи внутри холдингов с финансовой, юридической, бухгалтерской и коммерческими службами. В условиях неопределенности большое значение приобретают централизация, регламентация, унификация и контроль над реализацией. Управление эффективной налоговой ставкой в группе компаний и единая групповая налоговая методология становятся насущными проблемами налогового специалиста.

АЛЕКСАНДРА КОНОВА, «Делойт», СНГ , ОЛЬГА ЖУКОВА, ПАО «Газпром»