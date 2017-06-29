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Каспийский газовый пузырь

Снижение нефтяных котировок и тяжелое положение в экономике заставляют Азербайджан искать дополнительные источники доходов. Вряд ли их можно получить за счет увеличения добычи нефти — для этого нет ни ресурсного, ни технологического потенциала.

Объявленный курс на развитие ненефтегазовых секторов экономики также вызывает сомнения. Хотя бы потому, что стране не хватает… газа для увеличения выработки электроэнергии. Не оправдались надежды и на «дополнительный заработок» за счет транзита грузов по Новому шелковому пути — новые маршруты пошли в обход республики. Поэтому Баку связывает свои экономические перспективы с увеличением экспорта газа в Европу. Но и эти планы вилами на воде писаны. Основной газовый проект, Фаза-2 Шах-Дениза, скорее всего, выйдет на добычной пик на два года позже, чем предполагалось. Целый ряд небольших проектов с участием зарубежных компаний находится в подвешенном состоянии — как из-за недостатка инвестиций, так и в связи с природно- геологическими и технологическими сложностями. Угроза обострения обстановки в Иране и на Южном Кавказе делает инвестиции в нефтегазовый комплекс Азербайджана еще более проблемными. Поэтому для заполнения трубопровода, соединяющего республику с Европой, судя по всему, придется использовать… российский газ.

ВЛАДИМИР МИШИН, «Нефтегазовая Вертикаль»

150 р.