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Хорошо забытое старое

В России продолжается обсуждение различных идей и инициатив, связанных с оптимизацией налогообложения добычи углеводородного сырья: введение налога на дополнительный доход (НДД), корректировка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), режима экспортных пошлин и т. д. Время от времени отраслевые специалисты и топ-менеджеры нефтяных компаний вспоминают и о режиме соглашений о разделе продукции (СРП), но существенного развития эта тема не получает. Между тем режим СРП давно прописан в российском налоговом законодательстве – после долгих дебатов соответствующий инструментарий включили в Налоговый кодекс, а впоследствии ни разу не применили на практике.

Возможно, разработка российско-казахстанских месторождений Хвалынское и Центральное, находящихся в Каспийском море и имеющих российскую «прописку», все же будет осуществляться на условиях СРП. И если это случится, будет создан важный прецедент использования в современной практике специального налогового режима. Разумеется, правовую базу придется доработать, исходя из собственного российского опыта и с учетом опыта соседей.

ПАВЕЛ КОНДУКОВ, директор группы оказания услуг нефтегазовым компаниям Департамента налогового и юридического консультирования, KPMG

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