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Классика жанра и биржевые инструменты

Трансформация модели ценообразования на природный газ в Европе сопровождалась конфликтами между продавцами и покупателями вокруг ценовых условий долгосрочных поставок. Покупатели, заявляя о своем стремлении сохранить действующие долгосрочные контракты, требовали от поставщиков компенсации, в случае если цены торговых хабов оказывались ниже цен этих контрактов.

Ситуация с более высокими, чем спотовые, контрактными ценами — типичная для европейского рынка. Развитие форвардной торговли газом привело к тому, что на европейском газовом рынке появился новый класс игроков, которые не связаны напрямую с конечными потребителями, а преследуют цель извлечения спекулятивной прибыли. Помимо финансовых институтов (банков, инвестфондов), в их ряды активно влились компании-импортеры, имеющие долгосрочные контракты с «Газпромом». Доля трейдинга в их деятельности постоянно растет.

Дают ли долгосрочные контракты дополнительные преимущества импортерам по сравнению с другими участниками трейдинга? Несомненно. Анализ показывает, что форвардные котировки часто превышают цены долгосрочных контрактов, и только незадолго до момента исполнения обязательств по ним цены фьючерсов начинают снижаться ниже уровня контрактных цен.

СЕРГЕЙ КОМЛЕВ, АЛЕКСЕЙ ГНАТЮК, ООО «Газпром экспорт»

150 р.