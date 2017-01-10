Rus Eng
Статья
Классика жанра и биржевые инструменты

Классика жанра и биржевые инструменты

Трансформация модели ценообразования на природный газ в Европе сопровождалась конфликтами между продавцами и покупателями вокруг ценовых условий долгосрочных поставок. Покупатели, заявляя о своем стремлении сохранить действующие долгосрочные контракты, требовали от поставщиков компенсации, в случае если цены торговых хабов оказывались ниже цен этих контрактов.
Ситуация с более высокими, чем спотовые, контрактными ценами — типичная для европейского рынка. Развитие форвардной торговли газом привело к тому, что на европейском газовом рынке появился новый класс игроков, которые не связаны напрямую с конечными потребителями, а преследуют цель извлечения спекулятивной прибыли. Помимо финансовых институтов (банков, инвестфондов), в их ряды активно влились компании-импортеры, имеющие долгосрочные контракты с «Газпромом». Доля трейдинга в их деятельности постоянно растет.
Дают ли долгосрочные контракты дополнительные преимущества импортерам по сравнению с другими участниками трейдинга? Несомненно. Анализ показывает, что форвардные котировки часто превышают цены долгосрочных контрактов, и только незадолго до момента исполнения обязательств по ним цены фьючерсов начинают снижаться ниже уровня контрактных цен.
СЕРГЕЙ КОМЛЕВ, АЛЕКСЕЙ ГНАТЮК, ООО «Газпром экспорт»
Теги:
торговля газом цена на газ трейдинг
150 р.
Новости
Экспертная аналитика
Пресс-релизы
НГВ-Технологии
Конференции НГВ
Отраслевой календарь
Телефон редакции: +7 (495) 510-57-24
© 2016 Журнал “Нефтегазовая Вертикаль”. Все права защищены. При перепечатке любых материалов гиперссылка на сайт обязательна.
Яндекс.Метрика